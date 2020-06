Apresentações/Novidades Iveco TCO é ferramenta de gestão de custos Por

A Iveco lançou mão de um sistema que, através do sistema de telemática, realiza uma análise ao comportamento dos veículos utilizados por qualquer cliente.

O TCO da marca permite que cada utlizador esteja a par dos custos de cada veículos de forma fácil e rápida.

O novo sistema permite aperfeiçoar o estilo de condução para melhorar o consumo

Ciente que a aquisição de um veículo industrial é um grande investimento, e atendendo a que se trata de uma ferramenta de trabalho, um escritório para milhares de transportadoras e, claro, os condutores, a Iveco preconiza um bom controlo do Custo Total de Propriedade (TCO).

Esta nova ‘arma’ permite reduzir as despesas decorrentes de cada veículo, com a Iveco a disponibilizar a sua equipa de consultores especializados, que monitoriz cada unidade que rola na estrada através do sistema de telemática, realizando uma análise ao comportamento, atividades realizadas e estilo de condução graças ao DSE.

O Driving Style Evaluation também oferece dicas que visam melhorar a condução, fatores que influenciam diretamente o consumo de combustível e envia relatórios anuais detalhados e personalizados sobre a atividade da frota.

Entre 35% e 40% do TCO total anual de um veículo respeita ao consumo de combustível. Mesmo tratando-se de um custo variável, com a consultoria de consumo e os novos veículos Iveco 100% conectados, estes custos podem ser reduzidos.

A marca disponibiliza uma série de dados bem como especialistas na gestão da operacionalidade dos veículos

Para a análise e acompanhamento personalizados, são adicionadas informações como: alerta de pressão dos pneus; estimativa total da economia de combustível da frota; impacto do motorista no consumo (DSE, ralenti, utilização do “Cruise Control”, etc.); alerta de mau funcionamento do veículo ou análise do consumo em cada troca de reboque, sem esquecer, ainda, os dados de condução segura de cada condutor.

Os veículos Iveco, 100% conectados graças à sua caixa de telemática, permitem que os servidores do Control Room recolham os dados, para detetar possíveis avarias no veículo de forma preventiva, entrando em contato com o cliente no sentido de evitar paragens na estrada, bem como organizar as visitas à oficina.

Benefício adicional da tecnologia Iveco, disponível através da MyIvenco Way Solutions, é a aplicação de gestão de frotas, com a qual o cliente poderá localizar o veículo, monitorizá-lo em tempo real, saber a rota seguida, gerir o consumo de combustível, comunicar com o condutor e fazer o ‘download’ remoto das informações do tacógrafo, além de analisar diversos parâmetros do seu negócio.