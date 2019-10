Apresentações/Novidades Iveco distinguida com o prémio de ‘Autocarro sustentável do ano’ Por

A Iveco foi distinguida com o prémio de ‘Sustainable Bus of the Year 2019’ – Autocarro Sustentável do Ano –, repetindo idêntico objetivo na categoria de interurbanos, desta feita com o Crossway Natural Power.

A marca fica na história com o Crossway Low Entry Natural Power – que há um ano fora o ‘Autocarro Sustentável do Ano 2018’, galardão atribuído no certame Busworld do ano anterior.

Este novo galardão traduz o reconhecimento à posição que a Iveco Bus ocupa na liderança do segmento interurbano, ao mesmo tempo que confirma o seu empenho para com a transição energética e os combustíveis alternativos.

Depois de há um ano ter ganho o galardão ‘Autocarro Sustentável do Ano’ com o modelo Crealis In-Motion Charging, a empresa dá continuidade ao sucesso com o Crossway Natural Power. Um modelo que foi desvendado na Autocar Expo (França) do ano passado.

O autocarro Crossway Natural Power está equipado com o motor de última geração IVECO CURSOR 9 NP, estando dotado de um design inteligente, ao integrar os tanques de gás comprimido no tejadilho. Esta característica exclusiva e patenteada optimiza o centro de gravidade do veículo, garantindo-lhe maior estabilidade na estrada e aumentando o conforto para o condutor e para os passageiros.

O design torna este modelo no mais baixo veículo do mercado em termos da altura total, sendo que garante a mesma acessibilidade, capacidade de passageiros e espaço de bagagens da correspondente versão diesel.

Com uma capacidade total de 1.260 litros (4 tanques de 315 litros cada), o Crossway Natural Power tem uma autonomia de 600 quilómetros, sendo compatível com abastecimentos rápidos ou mais lentos. O motor CURSOR 9 NP gera uma potência 360 cv (ou 265 kW), os mesmos valores da equivalente proposta diesel. O espaçoso interior tem uma altura mínima de dois metros e possui prateleiras para bagagem de mão.

Disponível em variantes de 12 e 13 metros, nas versões LINE e POP, o Crossway NP é a nova alternativa para regiões, municípios e cidades que desejem soluções de transporte totalmente compatíveis com projetos de transição energética, sendo 100 por cento compatível com biometano, tornando-se, assim, num excelente aliado da luta com o carbono, representando uma redução até aos 95 por cento na produção de gases de efeito estufa.