Itália detém dois cidadãos russos por tráfico de migrantes

As autoridades italianas anunciaram a detenção de dois cidadãos russos por tráfico de migrantes e o transporte para um centro dos 54 migrantes paquistaneses que estavam a bordo de um navio, noticia hoje a agência Ansa.

Segundo a mesma fonte, os dois cidadãos russos seguiam num navio com bandeira dos Estados Unidos, que terá saído de Bodrum, na Turquia.

Os suspeitos de tráfico de migrantes para Itália foram detidos na sexta-feira à noite, ao largo da costa da Calábria, no Sul de Itália. Os 54 migrantes identificado são homens e apresentam-se estáveis, refere a mesma agência.

A embarcação foi detetada pela Guardia di Finanza italiana (polícia militar sob a alçada do Ministério das Finanças) e rebocada para Crotone, cidade portuária junto ao mar Jónico, na Calábria.

As boas condições meteorológicas estão a encorajar as saídas de barcos para o Mediterrâneo. Só nos últimos dois dias as autoridades maltesas dizem ter detetado 12 embarcações com migrantes, saídas de Líbia, Tunísia e Argélia, a tentarem atravessar o Mediterrâneo.

Na sexta-feira à noite foram resgatados 216 migrantes, homens, mulheres e crianças, que seguiam a bordo de dois barcos de borracha em dificuldades no mar Mediterrâneo, perto de Malta.

Estes migrantes foram resgatados pelas autoridades maltesas e levados para serem examinados por um médico, tendo sido dada a garantia de que poderão pedir asilo, segundo a Ansa.

Quase quatro centenas de migrantes chegaram a Malta este ano, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações.