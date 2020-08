Economia Inventa International lança Barómetro Patentes Made in Portugal 2020 Por

Barómetro revela a origem dos pedidos de patentes, a crescente internacionalização e os setores tecnológicos mais inovadores em Portugal.

Com vista a acompanhar a evolução dos pedidos de proteção de patentes em Portugal, a Inventa International, consultora especializada em propriedade intelectual, lança o Barómetro Patentes Made in Portugal 2020 que apresenta estatísticas e indicadores desde os anos 2000.

A Inventa International recorreu a bases de dados disponibilizadas pela WIPO (Organização Mundial de Propriedade Industrial), pelo EPO (Instituto Europeu de Patentes), consultando dados desde 2000 a 2018, assim como a estatísticas da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e dos relatórios anuais do INPI (instituto Nacional de Propriedade Industrial).

O Barómetro Inventa Patentes Made in Portugal revela o crescimento de pedidos de patentes ao longo dos anos e a tendência de crescimento de patentes concedidas ou válidas existentes em diversos países do mundo.

As invenções desenvolvidas por requerentes nacionais estão cada vez mais a internacionalizar-se, sendo submetidas maioritariamente perante o Instituto Europeu de Patentes (EPO) e o Instituto Norte-Americano de Patentes e Marcas (USPTO). Ainda assim, destacam-se os avanços notáveis no aumento de pedidos de patente, nomeadamente desde 2017, apresentados perante o Instituto Chinês de Patentes.

O barómetro destaca também o aumento de pedidos de patentes em setores tecnológicos, inclusive nas chamadas “tecnologias verdes”, assim como o aumento de pedidos na indústria farmacêutica, engenharia civil ou química orgânica fina, demonstrando uma crescente aposta na investigação e inovação nacional.

Feita uma análise ao ano de 2019, constata-se que foram submetidos 272 pedidos de patente Europeia em comparação com os 221 pedidos de 2018, destacando-se a evolução de pedidos nas regiões geográficas do Norte (o número de pedidos aumentou 40,4% quando se comparam os dados de 2019 com os respetivos dados de 2018), em Lisboa (aumento de 47.5%) e Alentejo, cujos números mais do que duplicaram em 2019.

Apesar do notável avanço que se tem feito sentir nos últimos vinte anos, Portugal é apenas o 32.º país em termos de total de pedidos de patente Europeia (segundo estatísticas oficiais do EPO em 2019) e ocupa a 39.ª posição no ranking de total de pedidos de patente submetidos por pais de origem (segundo o relatório de Propriedade Intelectual da Organização Mundial da Propriedade Industrial de 2019).

Porém, analisando a evolução dos pedidos nacionais ao longo dos anos, para Vítor Moreira, um dos responsáveis pela realização do Barómetro Inventa Patentes Made in Portugal 2020, “este estudo demonstra a elevada qualidade das tecnologias desenvolvidas por empresas ou inventores portugueses, que se reflete na quantidade de patentes concedidas; a tendência crescente de internacionalização das mesmas e a variedade dos setores tecnológicos que incluem tecnologias ambientalmente amigáveis”.

O barómetro Inventa Patentes Made in Portugal 2020 pretende ter periodicidade anual ou bianual, com vista ao acompanhamento da evolução de pedidos de patentes em Portugal.