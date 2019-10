Iniciativa Liberal desafia PSD e CDS a apresentarem moção contra programa do Governo

O deputado da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, desafiou hoje PSD e CDS a apresentarem uma moção de rejeição ao Governo minoritário do PS e “esclarecerem de forma inequívoca” se o aprovam.

“A IL não pode colocar o programa a votação, mas PSD e CDS podem”, afirmou o deputado em comunicado, acusando sociais-democratas e centristas de, se não o fizerem, estarem “a ajudar a futura desresponsabilização dos partidos que apoiam este programa”.

Para João Cotrim Figueiredo, “estarão implicitamente a ser coniventes com este programa” e o novo partido promete não hesitar “no futuro a também apontar-lhes responsabilidades pelo que venha a acontecer”.

O partido Iniciativa Liberal, que conseguiu eleger um deputado nas legislativas de 06 de outubro, faz a sua estreia na quarta-feira em debates parlamentares, precisamente sobre o programa do Governo, que se prolonga até quinta-feira.

Nenhum dos partidos representados no parlamento, incluindo o PSD e o CDS, anunciou qualquer iniciativa como uma moção de rejeição do programa, que, regimentalmente, só pode ser apresentada por grupos parlamentares e não por deputados únicos, como acontece com Cotrim Figueiredo.

Numa entrevista à Lusa, em 13 de outubro, o deputado da IL afirmou que votaria contra o programa do Governo.

Na segunda-feira, na conferência de líderes que preparou o debate de quarta e quinta-feira, nenhum dos grupos parlamentares presentes comunicou a apresentação de uma moção de rejeição ao programa de Governo do PS.