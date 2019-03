Desporto Infantis do Belas dão “exemplo louvável” em jogo das distritais de Lisboa Por

A equipa de infantis do Belas, das distritais de Lisboa, foi protagonista de um belo gesto na partida deste sábado frente ao Clube Desportivo Estrela (antigo estrela da Amadora), ao limpar o balneário no final do encontro.

Há um gesto de uma partida de infantis nos distritais de Lisboa que tem merecido mais destaque o próprio resultado. A equipa do Belas deslocou-se até à Amadora para defrontar o Clube Desportivo Estrela (antigo Estrela da Amadora) e, no final do encontro, não abandonou o balneário sem ter feito uma limpeza completa do mesmo.

Um gesto que o próprio Estrela partilhou nas redes sociais.

“Mais do que o resultado no campo, há que destacar o resultado da boa formação, que, seguramente, o nosso adversário faz por praticar: aqui fica o exemplo louvável dos jovens atletas, que lavaram e limparam o seu balneário, antes de se irem embora. Obrigado, CD Belas!”, pode ler-se.

Recorde-se que as seleções do Japão e Senegal se tornaram fenómenos nas redes sociais durante o último Mundail pela mesma prática, ao limparem os balneários (e algumas bancadas) no final dos respetivos jogos.