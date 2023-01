Euromilhões Chave do Euromilhões de 6 de janeiro de 2023 com 40 milhões em jogo Por

Conheça a chave do Euromilhões desta sexta-feira, relativa ao concurso 002/2023, do dia 6 de janeiro de 2023. Em jogo está um jackpot de 40 milhões de euros. Verifique os números e estrelas e saiba se está milionário.

Neste dia de Reis, será você a ficar com o brinde do ‘bolo’ do Euromilhões? É isso que vamos ficar a saber já de seguida.

Realizou-se há momentos o sorteio número 002/2023 do Euromilhões e agora é tempo de conhecer a chave sorteada.

Os números da fortuna do sorteio desta sexta-feira são o 16, 31, 35, 44 e 45 e pelas estrelas 4 e 12.

As chaves do Euromilhões publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas após consulta de diferentes canais oficiais.

Confirme as chaves do Euromilhões

Contudo, esta informação difundida em última hora não dispensa a consulta dessas mesmas plataformas oficiais, por parte dos apostadores, para confirmação da chave sorteada e de eventuais prémios do Euromilhões atribuídos. Pode fazê-lo no site da Santa Casa.

Se assim quiser, pode também consultar todas as chaves já divulgadas, anteriormente, nesta área do nosso PT Jornal. Aí irá encontrar todas as combinações vencedoras passadas.

Não se esqueça que os prémios de jogo de valor igual ou superior a 5000 euros estão sujeitos ao imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento.