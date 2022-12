Nas Notícias Idosos podem exigir proteção aos familiares mais próximos? Por

A vida é um ciclo e, regra geral, os pais tomam conta dos filhos quando são crianças e/ou jovens e os filhos desempenham essa função, anos mais tarde quando são adultos e acabam por ter a missão de retribuir aquilo que lhes foi passado pelos progenitores.

Porém, nem sempre isso acontece por diferentes razões, que aqui não importam. O que é importante perceber é se alguém pode exigir proteção e apoio aos familiares mais próximos.

Numa altura em que são cada vez mais os idosos abandonados em hospitais ou à espera de vaga para lares ou cuidados continuados, quando a retaguarda familiar falha.

A resposta é sim e a lei tem previstos mecanismos para que as pessoas mais idosas não sejam abandonadas pelos seus descendentes, por exemplo.

A pessoa idosa pode exigir uma pensão de alimentos seja em dinheiro ou géneros para fazer frente à sua subsistência. Mas está também previsto que tal só poderá acontecer se, por exemplo, o filho tiver capacidade económica para prestar este auxílio.

Quais são os familiares obrigados a prestar apoio?

E quais são os familiares que podem ser obrigados a prestar este apoio? Existe uma ordem que deve ser realizada para se perceberem as responsabilidades de cada membro da família.

Geralmente, a pensão pode ser pedida ao cônjuge ou ao ex-cônjuge. Depois, a pessoa idosa sem meios de subsistência pode pedir apoio junto dos seus descendentes e, caso ainda os tenha, os seus ascendentes ou irmãos. Esta deverá ser a ordem.

Os alimentos do apoio devem ser proporcionais à necessidade da pessoa idosa que os tem de receber.

Numa altura em que a população mundial continua a envelhecer, a criação de mecanismos que acautelem o bem-estar e a comodidade dos idosos tem sido uma área da segurança social que os governos a nível internacional têm por missão olhar com atenção.

Direito dos idosos previstos pelas Nações Unidas

De resto, os países desenvolvidos dos quais Portugal faz parte, determinaram na Resolução 46/91 Aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 16 de dezembro de 1991 um conjunto de direitos que cabem à pessoa idosa.

As pessoas na velhice têm direito e proteção da família e comunidade, acesso a assistência médica e social, direito a viver num ambiente seguro.

Entre outros direitos da pessoa idosa, esta tem direito a que a sua dignidade nunca seja colocada em causa, tal como as suas convições e crenças.

Conhece o complemento social para idosos?

Para que a pessoa sénior possa fazer frente às suas dificuldades económicas a lei portuguesa tem, através do seu serviço da Segurança Social, previsto um apoio denominado de complemento social para idosos.

Mas o que é este complemento social para idosos? Quem tem direito a ele? Tire todas as suas dúvidas.

O Complemento Social para Idosos, também conhecido simplesmente por CSI, diz respeito a um montante que mensalmente é pago pela Segurança Social para idosos com baixos rendimentos.

Para terem direito a esta pensão, os idosos têm de ter dificuldades financeiras e idade igual ou superior a 66 anos e 7 meses. As pessoas têm de ser também residentes em Portugal.

Qualquer alteração nas contas do idoso que sustentam as condições que levam a Segurança Social a pagar este complemento devem ser comunicadas, sob pena de o instituto do Estado suspender a prestação deste apoio.

Para solicitar este apoio, todo o idoso deve recorrer aos serviços da Segurança Social onde tem os formulários que devem ser preenchidos e toda a documentação necessária.