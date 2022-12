Mundo Conselhos e estratégias para reduzir a humidade em casa Por

Muitas pessoas têm de lidar frequentemente com humidade nas suas casas e estão sempre disponíveis para acolher conselhos e novas estratégias e soluções para reduzir a humidade em casa.

Sobretudo com a chegada do frio e do tempo de chuva, a humidade faz-se notar com maior intensidade e a ela surgem associados problemas de saúde, normalmente relacionados com as vias respiratórias que ficam afetadas pelos fungos e ácaros provenientes da humidade em excesso.

Por isso, mais do que uma questão de estética da casa, tratar a humidade é também uma questão de saúde. Veja, por isso, alguns conselhos para reduzir ou acabar mesmo com a humidade.

Antes de tratar a humidade é preciso identificá-la e perceber onde é que ela está presente. Geralmente, ela é visível sob a forma de manchas nos tetos ou paredes a que se lhe junta, não raras vezes, um cheiro a mofo.

Humidade provocada por infiltrações

A humidade pode derivar do exterior e estar relacionada com problemas de construção do edifício, sendo a chamada humidade infiltrada.

Mas a humidade pode depender também de atitudes e comportamentos que as pessoas podem ter em casa. Quando está a cozinhar, se não ligar o exaustor, poderá criar condensação.

Humidade provocada pela condensação

Assim, arejar a casa é fundamental para evitar que apareça humidade nas paredes ou tetos, sobretudo nas zonas dos cantos.

Opte por diariamente, assim que o tempo permitir, abrir as janelas, sempre em segurança, e deixar os espaços serem ventilados.

Os objetos que ficam ressoados acabam por acolher altos níveis de humidade que convém que seja reduzida e nada melhor do que deixar ar puro entrar para suas casas. Por vezes, bastam alguns minutos em que uma porta ou janela está aberta, até ligeiramente, e uma outra que permita a circulação do ar entre espaços.

Para quem não tem máquina de secar roupa, é sabido que nos dias de chuva e mais frios, secar as peças é sempre uma árdua tarefa, embora sejam procuradas sempre boas soluções alternativas de como secar a roupa rapidamente em dias de frio e chuva.

Há quem opte por secar roupa no interior das divisões. Mas deve ter cuidado já que isso poderá provocar um aumento da humidade. E nunca deve colocar o estendal em zonas onde passa mais tempo como quarto ou sala junto ao sofá. A sua respiração poderá ser prejudicada.

Humidade nas canalizações

Outro tipo de humidade que pode aparecer em casa deriva das canalizações, sobretudo quando algum tubo fica danificado.

Aí, a solução passa por identificar a fuga e reparar para que a humidade acabe por ser ultrapassada com o passar do tempo.

No fundo, para quem está a construir uma casa de raiz nada melhor do que apostar numa construção baseada em materiais de qualidade no que toca ao isolamento, ajudando também a manter os sistemas de ar quente ou refrigeração no interior com o máximo da eficácia.

Para quem tem casas já construídas pode sempre, se tiver disponibilidade financeira, de realizar obras de melhoramento na questão do isolamento.

Porém, com o passar dos anos nada é melhor do que o meio ambiente. Se abrir frequentemente as suas janelas em segurança acabará por permitir uma boa ventilação e será o ar puro a ajudar a combater a humidade.

Pode fazer a ventilação através também de ventiladores, extratores e exaustores. É tudo uma questão de verificar depois preços e qualidade de produtos que existem no mercado.

Nunca se esqueça de reforçar a ventilação em zonas onde existe maior densidade do vapor do ar como as cozinhas e as casas de banho.

Tome também cuidado com o tipo de plantas que coloca dentro de casa. Algumas acabam por libertar também vapor de água.

Assim, em jeito de conclusão fique então com as recomendações a reter para combater a humidade:

Arejar a casa diariamente com segurança

Cozinhar com o exaustor ligado

Não secar roupa dentro de casa

Optar por bons materiais de isolamento na construção ou remodelação

Cuidado com o tipo de plantas que tem em casa