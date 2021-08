Nas Notícias Idoso que mora sozinho: Sinais de alerta para necessidade de acompanhamento Por

Como saber se um idoso que mora sozinho necessita de acompanhamento? Que sinais podem evidenciar que o idoso perdeu capacidade para se manter autónomo?

Quem passou ‘uma vida’ na mesma casa tem uma resistência natural a aceitar ir morar com os filhos ou passar a viver num lar. No entanto, há uma idade em que as condições de saúde não permitem autonomia para um idoso morar sozinho.

E, por muito que custe aceitar, o idoso precisa de alguém por perto, por um mínimo de segurança.

Veja os sinais de alerta de que um idoso já não deve morar sozinho.

Degradação do bem-estar físico

O primeiro sinal de alerta é a degradação do bem-estar físico do idoso, a começar por uma perda de peso rápido. Se o idoso começar a isolar-se, faltando a eventos e atividades que faziam parte da rotina, pode ser sinal de que começa a ter dificuldades em sair, o que pode revelar o início da perda da independência pessoal.

Perda de memória

É outro alerta para o facto de um idoso começar a não ter condições para viver sozinho.

Quando o idoso começa, com frequência, a se esquecer dos medicamentos, de nomes ou até de trajetos que fazia com regularidade, pode estar a sofrer de algum tipo de neurodegeneração, pelo que dentro de algum tempo não terá condições para continuar a viver sozinho.

Falta de cuidado com a higiene pessoal

Muitos idosos, a partir de uma determinada altura, começam a descurar a higiene pessoal. Deixa, por exemplo, de tomar banho com frequência.

Se um idoso não tem capacidade para perceber que precisa de continuar a cuidar de si próprio, é sinal evidente que começa a precisar de auxílio.

Alterações de humor

Vários estudos recentes têm comprovado que algumas doenças neurodegenerativas manifestam-se através de alterações súbitas de humor.

Um idoso que não seja capaz de controlar o próprio estado emocional pode colocar-se em situações de risco, pelo que não tem condições para continuar a viver sozinho.

Falta de cuidado na lida da casa

Outro sinal da perda de independência é a falta de cuidado na lida da casa.

Quando os objetos deixam de estar arrumados, os alimentos passam do prazo de validade e a casa começa a mostrar evidências de falta de cuidado, o idoso poderá não estar mais em condições para viver sem qualquer acompanhamento.

Cartas por abrir

Um sinal semelhante é a acumulação de correspondência que continua por abrir. Para além de eventuais atrasos nas contas, que ficam por pagar, as cartas por abrir podem ser reflexo de uma falta de atenção que esconda um problema neurológico mais profundo, sendo por isso uma situação a merecer atenção.

Caso estes sinais comecem a ser evidentes, falta o mais difícil: explicar e convencer o idoso de que não tem mais condições para continuar a viver sozinho. É uma conversa que vai levar tempo, sendo fundamental explicar ao idoso que já não consegue, só por si, assegurar o seu próprio bem-estar físico e emocional.