Nas Notícias Como dar medicamentos líquidos ao cão? Por

Ter que dar medicamentos líquidos, como gotas ou xaropes, aos cães ainda causa receio a muitas pessoas, que temem magoar o animal. Saiba como dar medicamentos líquidos ao cão, com a ajuda de uma seringa de plástico.

Este pequeno utensílio, que se adquire em qualquer farmácia ou parafarmácia, torna-se uma grande ajuda na hora de medicar os patudos. Não se esqueça, depois de dado o medicamento, de lhe oferecer um petisco, quer como recompensa, quer para que o animal perceba que tomar o medicamento não tem de ser um ‘drama’.

Em estado líquido (puros ou diluídos), os medicamentos devem ser administrados sobre a língua ou junto à bochecha (na zona dos molares).

Com uma mão, insira o polegar e o indicador dentro da boca do cão, pelo lado de fora dos dentes de cima, e levante ligeiramente as bochechas.

Com o outro polegar, pressione o maxilar inferior para baixo. Estando a boca do cão assim aberta, comprima os lábios de cima em direção aos dentes – assim o cão sabe que não pode fechar a boca, pois irá morder os próprios lábios.

Mantenha o queixo do cão ligeiramente levantado, para ajudar o medicamento a escorrer para dentro. Enquanto vai esvaziando a seringa, pode ir massajando a garganta do cão. Procure dar o medicamento líquido aos poucos, para evitar que o cão se engasgue ou tussa.

E lembre-se sempre que qualquer medicamento só deve ser dado após indicação do veterinário.