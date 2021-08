Nas Notícias Como aliviar os efeitos secundários das vacinas? Por

A vacinação é um aliado importante na luta contra a covid-19, mas é possível que surjam efeitos secundários. Saiba como aliviar os efeitos secundários mais comuns das vacinas.

As vacinas são seguras, mas pode acontecer que a pessoa apresente algum efeito colateral, como inchaço ou febre.

Isto pode acontecer quer com a vacina contra a covid-19, quer com qualquer outra vacina.

Na grande maioria dos casos, tratam-se de reações normais do organismo, que desaparecem passados entre três a sete dias.

Ainda assim, é possível aliviar os efeitos secundários mais comuns, o que ganha importância redoborda no caso das crianças, mais sensíveis ao desconforto dessas reações.

Saiba como aliviar os efeitos secundários mais comuns das vacinas, sem esquecer que, casos os sintomas persistam, deve recorrer a um profissional de saúde.

Vermelhidão e/ou inchaço com dor no local

Uma das reações mais comuns é o surgimento de vermelhidão, inchaço e/ou dor no local onde a vacina foi administrada.

É um efeito secundário que provoca um ligeiro desconforto e que pode causar alguma limitação aos movimentos.

Para aliviar estes sintomas, pode aplicar gelo no local, por 15 minutos. Este procedimento deve ser feito três vezes por dia, até que a vermelhidão e/ou o inchaço desapareçam.

Ao aplicar o gelo, não o coloque diretamente sobre a pele! Embrulhe o bocado de gelo com um pano, de preferência de algodão.

Outro efeito secundário da vacina: dor de cabeça e/ou febre

Também é comum que, depois de uma vacina, a pessoa apresente febre, que pode durar entre 48 a 72 horas.

Com a febre, é muito provável que surja também uma dor de cabeça, com uma duração semelhante.

Para aliviar a dor de cabeça e/ou a febre, deve repousar colocando um pano humedecido em água fria na testa.

Se tiver indicação do profissional de saúde que administrou a vacina, poderá também recorrer a um medicamento analgésico, como paracetamol.

Cansaço, dor muscular e mal-estar

Outra reação comum é a sensação de cansaço, de dor muscular ou de mal-estar. Pode haver até alguma sonolência.

No caso de crianças e bebés, estes sintomas podem manifestar-se por choro constante, irritabilidade, falta de vontade de brincar e perda de apetite.

Para aliviar estes sintomas, evite atividades com alguma carga física, como a limpeza a casa, e beba muitos líquidos, em especial água ou chá.

Diarreia, enjoo e/ou vómitos

Após a vacinação, são naturais as reações como diarreia, enjoo e/ou vómitos, sobretudo no caso de crianças.

Estes efeitos acabam por desaparecer passados dois ou três dias, mas também podem ser amenizados.

Para aliviar as reações gastrointestinais deve optar por refeições com alimentos leves, como sopa e legumes ou fruta cozidos, bem como arroz branco.

Deve também beber muitos líquidos, sobretudo água, para compensar a perda de líquidos. No caso de bebés, pode dar pequenas quantidades de leite ou de papa para prevenir a indisposição.

Recorde-se que as reações adversas às vacinas são normais, seja com a vacina da covid-19, seja com outra qualquer.

Quando os sintomas persistirem por mais do que três dias, no caso de irritação e dor no local, ou três dias, no caso de febre ou diarreia, deve procurar ajuda médica.

No caso de crianças e bebés, se a perda de apetite persistir deve consultar um pediatra.

Se os efeitos secundários forem mais graves, como dificuldade para respirar, deve procurar de imediato ajuda médica.

No caso da vacina contra a covid-19, insiste-se que é segura, tendo sido aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos após ensaios clínicos que comprovaram a sua qualidade, segurança e eficácia.

Ser vacinado contra a covid-19 permite proteger-nos contra a doença e suas complicações, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.