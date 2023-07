Nas Notícias Projeto de literacia financeira ensinou 70 mil alunos a poupar Por

70 mil alunos em 13 anos; 18 mil só no último ano letivo: este é o impacto alcançado pelo “No Poupar Está o Ganho”. O projeto de educação financeira já chegou a escolas de 80 municípios de norte a sul do país.

O primeiro inquérito europeu à literacia financeira mostrou dados preocupantes: apenas 11% dos portugueses apresentaram níveis elevados de literacia financeira, numa análise global de conhecimentos e comportamentos.

Foram mais (concretamente, 19%) aqueles que apresentaram uma classificação baixa. Entre os resultados do relatório, destacou-se ainda que apenas 55% dos inquiridos em Portugal responderam corretamente a uma questão sobre um dos temas que, atualmente, mais impactam os orçamentos familiares: a inflação.

No Poupar Está o Ganho

Os baixos níveis de literacia financeira em Portugal, bem como o conturbado contexto económico vivido no país, reforçam a pertinência do “No Poupar Está o Ganho”, projeto de literacia financeira dedicados a escolas e alunos do Pré-escolar ao Ensino Secundário.

A poupança – cada vez mais prioritária para as famílias – é um dos principais temas abordados pelo projeto. Para além disso, o “No Poupar Está o Ganho” garante todos os recursos didáticos para que os professores incluam, em sala de aula e ao longo do ano letivo, temas como o planeamento e gestão do orçamento familiar, sistemas e produtos financeiros (meios de pagamento, contas bancárias, empréstimos, seguros), ética, direitos e deveres do consumidor e ainda economia circular.

O ano letivo 2022/2023 trouxe ao projeto a “edição mais participada de sempre”, com um recorde de 18 mil alunos, 920 turmas e mais de 800 professores, segundo a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, que criou e promove este programa, em parceria com Câmaras Municipais e Comunidades Intermunicipais (CIM) de todo o país.

Pela primeira vez, juntaram-se municípios da Área Metropolitana de Lisboa e da CIM Beira Baixa a parceiros já envolvidos no projeto em anos anteriores, como as CIM Viseu Dão Lafões, Ave, Alto Minho e Cávado. Somam-se ainda territórios como Amarante, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real de Santo António, Ílhavo, Ovar, Ribeira Brava Praia da Vitória e municípios da Área Metropolitana do Porto.

“Literacia financeira lacuna nos currículos escolares”

“Temos procurado contribuir, em primeiro lugar, para a capacitação das crianças e jovens, mas também para uma consciencialização da sociedade e das entidades públicas para a importância da literacia financeira que, apesar de ser obrigatória no Ensino Básico, ainda é uma lacuna nos currículos escolares e, em geral, nos conhecimentos e competências da população portuguesa”, afirma Maria Amélia Cupertino de Miranda, presidente da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda.

“Temos sentido uma maior abertura por parte do poder local em implementar este projeto educativo, beneficiando centenas de escolas”, acrescenta.

O “No Poupar Está o Ganho” proporciona às turmas, através de uma plataforma digital, um conjunto de conteúdos, recursos multimédia, jogos e livros digitais que procuram contribuir para a formação dos alunos enquanto futuros consumidores mais informados e conscientes.

Aos professores, que podem já fazer online a pré-inscrição das suas turmas para o próximo ano letivo, é proporcionada formação e acompanhamento contínuo, para além de planos de aula que podem aplicar ao ritmo dos seus alunos, durante todo o ano letivo.