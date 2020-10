Ciência Identificado anticorpo que pode travar infeção por covid-19 Por

Uma investigação realizada nos EUA identificou um anticorpo, o CV30, que pode travar a infeção por covid-19.

De acordo com o estudo do Fred Hutchinson Cancer Research Center, cujo resumo foi hoje publicado na Nature Communications”, o CV30 interfere na superfície dos ‘espinhos’ do SARS-CoV-2, induzindo-os a quebrar, o que impede a infeção.

A descoberta foi feita após os cientistas terem mapeado a estrutura molecular do anticorpo, obtido a partir do sangue de um paciente que recuperou da covid-19, em Washington.

Segundo os investigadores, o CV30 é 530 vezes mais eficaz do que qualquer outro anticorpo no combate ao novo coronavírus.

“O nosso estudo mostra que esse anticorpo neutraliza o vírus através de dois mecanismos: sobrepõe-se ao alvo do vírus nas células humanas e induz a libertação ou dissociação de parte do pico”, resumiu Marie Pancera, uma das coordenadoras do estudo.

A investigadora deixou, porém, um aviso: é preciso tempo para que o CV30 seja transformado num potencial tratamento da covid-19.

“É muito cedo para dizer como ele pode ser bom”, referiu.