Apresentações/Novidades Hyundai nomeia novo responsável de design Por

A Hyundai nomeou Johu Suh como vice-presidente e diretor do Hyundai Design Innovation Group para se reforçar na área do design dos seus modelos.

Reconhecido no design automóvel como um dos seus expoentes máximos, Suh irá liderar o design avançado da marca coreana e supervisionar as soluções de design para tecnologias de mobilidade futuras.

Esta nomeação de Johu Suh é vista como uma ferramenta fundamental para impulsionar a capacidade da Hyundai enfrentar as rápidas alterações nas tendências do design automóvel e a vantagem competitiva em tecnologias.

A experiência do reconhecido ‘designer’ em projetos para veículos elétricos de alto rendimento está pensada para elevar o design da gama tecnológica da marca coreana, sendo que Suh irá reportar diretamente a Sang YupLee, vice-presidente e diretor do Hyundai Design Center.

“Ganhei experiência e alguma intuição no design automóvel de uma marca nos Estados Unidos, uma marca ‘premium’ na Europa e uma marca de veículos elétricos na China. Com toda a experiência que fui ganhando, contribuirei com a Hyundai na realização dos seus designs inovadores para o futuro”, afirma Juho Suh a propósito desta sua nova função.

Suh, trabalhou como Diretor no Shanghai Design Studio numa empresa chinesa de veículos elétricos, a NIO – que conhecemos do seu envolvimento na Fórmula E, competição de monolugares elétricos da FIA.

Antes disso, passou mais de três anos na BMW como líder de Projeto de Design Avançado.Durante a passagem pela GM liderou um projeto de alto rendimento, o Ecojet, produzido e projetado para Jay Leno, apresentador do The TonightShow da NBC nos Estados Unidos. O designer Coreanoestudou design Industrial no Pratt Institute, em Nova York, onde conquistouos diplomas de bacharelato e mestrado.