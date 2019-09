Motores Hyundai com Loeb na Catalunha e Breen na Grã-Bretanha Por

A Hyundai anunciou que irá fazer regressar Sebastien Loeb a uma prova do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) na Catalunha, enquanto alinhará com Craig Breen na Grã-Bretanha.

O francês, ausente no Rali da Alemanha num piso onde é especialista, poderá assim voltar às lides do WRC numa prova que venceu no ano passado e que este ano se disputa entre 24 e 27 de outubro.

Loeb e Daniel Elena serão também preciosos aliados de Thierry Neuville, o grande pretendente ao título da marca coreana numa prova de pisos mistos, onde Dani Sordo e Carlos del Barrio estarão no terceiro i20 Coupé WRC.

Isto significa que Andreas Mikkelsen e Anders Jaeger não estarão no Rali da Catalunha, voltando apenas no Rali da Grã-Bretanha, prova que se disputa entre 3 e 6 de outubro, onde o terceiro Hyundai oficial será entregue a Craig Breen e Paul Nagle, que assim regressam ao i20 WRC depois de uma primeira experiência na Finlândia.

Tal como sucede com Loeb e Sordo na Catalunha, a Hyundai considera importante a experiência a visibilidade de Breen na prova britânica, razão para que juntamente com Mikkelsen ajude a equipa e Neuville no campeonato. No ano passado o irlandês foi quarto no evento britânico, então aos comandos de um Citroën C3 WRC.