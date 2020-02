Motores Hyundai com Craig Breen no Europeu de Ralis e Hayden Paddon nos Antípodas Por

Craig Breen e Hayden Paddon foram confirmados em dois programas distintos com a Hyundai. O irlandês vai regressar ao ‘Europeu’ de Ralis, enquanto o neozelandês alinha em várias provas na região da Ocenânia.

Breen, que foi confirmado como substituto de Sebastien Loeb no Rali da Suécia (13-16 de fevereiro), está de regresso ao ERC, campeonato onde, com a Peugeot, foi vice-campeão em 2015.

Para este programa o irlandês irá beneficiar do apoio do fabricante indiano de pneus MRF, e alinhará nas oito provas do ERC 2020 aos comandos de um Hyundai preparado pela BRC Racing Team – estrutura semi-oficial que faz correr os i30 N TCR no WTCR.

“Isto será um bom compromisso, reencontrando ralis que já disputei no passado e novas provas”, declarou Craig Breen, que irá iniciar a sua campanha europeia a 28 de março no Rali dos Açores.

Já Hayden Paddon iniciará o seu programa na Rampa Ben Nevis Golden 1200 e irá conclui-lo no Rali da Austrália, que este ano não está incluído no calendário do Campeonato do Mundo da especialidade.