Hyundai aponta caminhos da eletrificação no Salão de Frankfurt

A Hyundai marca forte presença no Salão Automóvel de Frankfurt (IAA), nomeadamente com a sua gama de modelos elétricos, entre os quais se destaca o novo EV Concept r45.

No certame germânico a marca coreana aponta claramente os caminhos da eletrificação como estratégia para o futuro, ao mesmo tempo no campo da competição revela um bólide das pistas de que já falamos, o Veloster N ETCR.

O futuro da mobilidade Hyundai é visto co mais do que uma resposta para o simples meio de transporte, e o EV Concept é disso exemplo, por define a direção a seguir em termos de linguagem estética da marca, a ‘Sensuous Sportiness’, sendo que ‘Sensuous’ representa os valores que os destinatários do veículo podem sentir no design e o ‘Sportiness’ pretende implementar esses valores através de soluções de mobilidade inovadoras.

No interior do EV Concept vamos encontrar uma série de ‘displays’ interativos para oferencer aos ocupantes a oportunidade de experimentar o Style Set Free – Style Set Free Studio, que permite interagir com vários materiais para criar um efeito caleidoscópio, bem como H-Space, que oferece uma experiência personalizada dentro do veículo.

Mas a Hyundai apostou forte também em modelos para o futuro imediato, com o lançamento do novo i10, juntamente numa versão mais desportiva N Line, e também para dar aos visitantes uma experiência em termos de interatividade com o formato ‘Hyundai Faces’.

Percebe-se que o construtor pretende demonstrar a sua visão da mobilidade num conceito automóvel que se está a alterar, sendo o IAA deste ano uma oportunidade para vincar que a solução elétrica dará aos utilizadores maior liberdade para personalizarem o automóvel, da mesma forma que idealizam, por exemplo, as suas próprias casas.