Motores Fábio Mota vitorioso em Fátima Por

Finalmente Fábio Mota viu os seus esforços recompensados ao vencer a classe Master na prova do Campeonato de Portugal de Karting que se disputou em Fátima, onde ainda foi o segundo classificado absoluto na categoria X30 Super Shifter.

O piloto de Vila Nova de Gaia já tinha dado mostras da sua competitividade no sábado, com o terceiro posto assegurado na primeira ‘manga’ de qualificação, e hoje esteve na luta pela segunda posição no segundo confronto.

Fábio Mota garantiu um lugar na primeira linha da grelha de partida para a final, onde largou bem, mantendo o segundo posto a conseguindo depois uma vantagem que o deixou ao ‘abrigo’ dos seus perseguidores.

“O pelotão estava muito competitivo, como demonstram os resultados, mas tive um kart muito competitivo desde o início do fim de semana e também consegui adaptar-me bem às condições da pista, que foram mudando ao longo desde dois dias de prova”, começou por contar o piloto gaiense.

Mota destaca também: “Depois de ter garantido o segundo posto da grelha para a final sabia que tinha de realizar um bom arranque. Foi o que fiz, mantendo um ritmo forte que me valeu o segundo lugar e a vitória na classe Master. Este resultado é a prova do bom trabalho que temos vindo a realizar”.

“A primeira prova do campeonato não me correu bem, mas sabia que tinha ritmo para lutar pelos lugares da frente. Com trabalho e afinco foi o que aconteceu aqui em Fátima. Quero agradecer à Motocane e ao meu mecânico Gil Oliveira pelo trabalho desenvolvido, que me permitiu ser competitivo ao longo de todo o fim de semana”, sublinha o piloto nortenho que começa agora a pensar nas próximas provas.