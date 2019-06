Motores Hugo Araújo perto da vitória em Santa Marta Por

Hugo Araújo ficou bem perto da vitória entre os Turismos na 5ª Rampa de Santa Marta, terceira Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2019, realizada no passado fim de semana na zona do Douro vinhateiro.

O piloto de Braga sabia que seria muito difícil impor-se na Divisão 2 e nos E1-B, mas a verdade é que foi notório o seu bom desempenho aos comandos do Subaru Impreza da BarCarDox.

Foto: Digital Racing Photo

Hugo Araújo mostrou uma grande evolução aproximando-se mesmo do seu rival direto, Luís Nunes, aos comandos de um poderoso Ford Fiesta R5 +. Isto depois da equipa ter apanhado um susto, quando a transmissão do Subaru cedeu antes da primeira subida de prova.

“Foi um fim-de-semana em crescendo. Rapidamente alcançamos os tempos do ano passado, fruto também do nível de competitividade dos restantes adversários que não nos deixaram descansar”, referiu o piloto minhoto após alcançar a segunda posição nos Turismo e Divisão 2.

Hugo Araújo não esquece que o resultado também se deveu à sua equipa: “Gostaria de evidenciar o excelente trabalho que a BraCarDox fez no BUGZILLA, estamos mais competitivos e isso foi notório numa rampa que não é a ideal para as características do nosso carro. Tenho obviamente de evidenciar o excelente trabalho da equipa ao conseguir efetuar a mudança de uma transmissão em cerca de 10 minutos, entre a última passagem de treinos e a primeira oficial. Foram incríveis”.

“Considero que a 5ª edição da Rampa de Santa Marta foi um sucesso a todos os níveis, os meus parabéns a todos os intervenientes na realização deste evento e a todos os que nele participaram”, acrescentou o piloto que prepara já a sua próxima prova.