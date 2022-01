Nas Notícias “Houve em todas as fases da pandemia uma atração pelo espetáculo” Por

Antigo ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes propõe uma reflexão sobre a pandemia. E critica “atração pelo espetáculo” e “ritual excessivo de reuniões”.

Os casos de infeção por SARS-CoV-2 vão aumentando no país, agora que terminou a chamada fase de contenção decretada pelo Governo, após as festividades de Natal e Ano Novo que levaram, inevitavelmente, a ajuntamentos de famílias e amigos.

Adalberto Campos Fernandes, antigo ministro da Saúde, entende que seria aconselhável fazer uma reflexão sobre o que se tem dito e feito no contexto pandémico, entendendo ser necessária uma reflexão a respeito da comunicação feita para as pessoas no plano da pandemia.

A este respeito, o antigo governante não tem dúvidas em apontar críticas à forma como a comunicação foi sendo gerida no contexto pandémico.

“Houve em todas as fases da pandemia uma atração mais pelo espetáculo e menos pela comunicação”, criticou Adalberto Campos Fernandes.

“Ritual excessivo de reuniões”

Em declarações na CNN Portugal, o antigo ministro lamentou que as novidades e informações tenham sido passadas por um comentador político de forma antecipada.

“Não é normal”, referiu, não precisando nomes, ao mesmo tempo que lamentava também o fenómeno das reuniões do Infarmed, falando de um “ritual excessivo de reuniões”.

Presente no mesmo painel, o antigo diretor-geral da Saúde, Francisco George, também lamentou a forma como a comunicação dos políticos foi sendo efetuado no processo pandémico e determinou que será sempre importante perceber não tanto o número de infetados mas sobretudo compreender a pandemia “em função da evolução das camas ocupadas por doentes covid-19” e “camas em unidades de cuidados intensivos”.