Artigo patrocinado Encontre os melhores produtos para casa Por

2022 chegou e está na hora de conseguir os melhores produtos para casa. Nesse sentido, selecionamos três itens que farão a sua vida mais simples, sobretudo no que toca às tarefas domésticas.

Assim sendo, aqui fica o nosso top 3!

1. Vassoura a vapor

Pois bem, para a limpeza completa da casa, uma mopa a vapor é um item não só muito prático, como também essencial. Comparando com os aspiradores comuns têm inúmeras vantagens: são mais leves, fáceis de manejar e também mais fáceis de arrumar. O mesmo acontece com a limpeza. Por ser portátil, uma vassoura a vapor pode facilmente ser usada para limpar qualquer superfície – chão, sofás, estantes, armários, etc. Além disso, são muito eficientes no combate aos germes, bactérias e vírus, assegurando uma limpeza mais eficaz.

E se gosta daquele cheirinho a limpo após uma limpeza, opte por uma vassoura a vapor com dispensador de libertação de desodorizante. Deste modo, deixará um perfume único pela casa após cada tarefa.

2. Baldes de reciclagem

Em qualquer casa, a reciclagem é uma tarefa simples e que não requer qualquer esforço. Contudo, tem um impacto gigante no meio ambiente e na possibilidade de reusar muitos resíduos que já não necessitamos.

Para levar a cabo esta tarefa, nada melhor do que ter a sua casa bem preparada para reciclar. Hoje em dia, já encontramos vários tipos e modelos de caixotes que permitem a divisão dos três principais resíduos: papel, vidro e plástico. Pode optar por caixotes na horizontal ou na vertical e até por opções modulares, que pode dispor da forma que lhe é mais conveniente e em função do espaço que dispõe. Ou seja, não há desculpas para não reciclar.

E se em sua casa tem espaço e até um jardim, por que não investir também numa composteira doméstica? Deste modo, transformará os seus resíduos (cascas de fruta, restos de verduras, borras de café, etc.) em adubo e ao mesmo tempo que contribui para um planeta mais sustentável, ainda ajuda o seu jardim à florir.

3. Frigideira elétrica

Já falamos de limpeza e reciclagem. Por isso, para terminar esta nossa lista de melhores produtos, só falta mesmo falar de comida!

Se em 2022 o seu desejo é iniciar uma dieta mais saudável, aconselhamos-lhe a investir numa frigideira elétrica!

Estas frigideiras funcionam através de um mecanismo de transmissão de calor conhecido por convecção. Deste modo, poderá cozinhar sem a necessidade de recorrer a qualquer tipo de gordura. Ou seja, adeus óleo, manteiga,… E sabe o que isso significa também? Uma alimentação muito mais saudável.

Além disso, são muito mais práticas, já para não falar que acabam com os fumos e com os cheiros a fritos que sempre invadem a casa, cada vez que é preciso fritar algo. Como vê, como uma frigideira elétrica, são mesmo muitas as vantagens! E a melhor parte é que quando comparado com os fritos comuns não se nota qualquer diferença!

Espero que este nosso top 3 de melhores produtos para a casa, facilite a sua vida em 2022! Bom ano!