Fórmula 1 Honda introduz uma nova evolução de motor em França Por

A Honda vai introduzir uma nova evolução de motor no Grande Prémio de França de Fórmula 1, que se disputa no próximo fim de semana no Circuito de Paul Ricard.

O construtor japonês fornecerá a nova versão – que é uma evolução ao nível do motor de combustão e do turbo – aos Red Bull de Max Verstappen e Pierre Gasly e ao Toro Rosso de Daniil Kvyat.

Ao receber esta evolução o russo incorre numa perda de posições na grelha de partida, sendo que a primeira atualização ao motor da Honda decorreu apenas há quatro corridas, no Azerbaijão.

Esta ‘spec 3’ do propulsor japonês evidencio um incremento ao nível da potência nos testes em banco de ensaios, mas o aumento da pressão de turbo não é tão grande como sucedeu na terceira evolução do ano passado, que permitiu um ganho mais significativo.

Tradicionalmente não se espera que um construtor faça rodar uma segunda atualização de motor até à pausa de Verão, nas 13ª ou 14ª corridas da época.

A Honda não introduz um motor novo devido a um problema na anterior especificação. Daí que a opção tenha ido para uma atualização, decisão tomada em conjunto com as equipas e os seus planos para 2019.

O construtor não muda o motor no segundo Toro Rosso em França porque isso levaria a que também Alex Albon incorreria em penalizações na grelha de partida, tal como vai suceder a Kvyat. E a equipa de Faenza quer evitar que os seus dois pilotos sejam ‘punidos’ na mesma corrida.

A atualização do turbocompressor é o resultado do empenho da equipa de Sakura no desenvolvimento e outras investigações levadas a cabo pela Honda, em conjunto com o fabricante de turbos IHI. Semelhante colaboração do construtor nipónico resultou numa maior fiabilidade na unidade íbrida (MGU-H) no ano passado.

O diretor técnico da Honda para a Fórmula 1 explicou que ao introduzir a ‘spec 3’ da sua unidade de potência (PU) a marca atualizou o turbocompressor “graças ao conhecimento e tecnologia do departamento de motores e da área de design aerodinâmico”.

Toyoharu Tanabe acrescentou: “As nossas informações no banco de ensaios mostram um aumento em potência relativamente à anterior versão da nossa PU. Contudo sabemos que ainda não conseguimos igualar os números do construtor que atualmente lidera o campeonato. Mas é um passo na direção certa e vamos continuar o desenvolvimento no resto da época”.