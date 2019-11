Fórmula 1 Honda na Fórmula 1 por mais dois anos Por

A Honda anunciou que se vai manter na Fórmula 1 pelo menos até 2021, continuando assim a fornecer motores à Red Bull e Toro Rosso por mais duas temporadas.

O construtor japonês dá assim um sinal forte no seu compromisso com a disciplina máxima do automobilismo e a intenção de lutar pelas vitórias em grandes prémios.

A Honda tinha regressado à F1 em 2015 como motorisadora da McLaren numa parceria que não resultou, já que a unidade motriz híbrida da marca nipónica conheceu alguns problemas, levando a equipa de Woking a trocar de propulsor para 2018.

Nessa altura a Honda conseguiu manter-se na Fórmula 1 fornecendo motores à Toro Rosso – que para o ano se chamará AlphaTauri – e esta temporada passou também a fazê-lo com a Red Bull, que abandonou os propulsores da Renault. Associação que valeu até agora três vitórias com Max Verstappen, para além de pódios com Daniil Kvyat na Alemanha e Pierre Gasly no Brasil.

Na sua história a Honda disputou 29 épocas de Fórmula 1 como fornecedor de motores e contabilizou 75 vitórias, 79 ‘pole-position’ e 184 pódios.