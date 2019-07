Fórmula 1 Vitória na Áustria “é como uma nova partida” para a Honda na F1 Por

Para além da alegria de Max Verstappen e da Red Bull Racing regressarem às vitórias, o triunfo do holandês no Grande Prémio da Áustria foi, no entender da Honda, “como uma nova partida” na disciplina.

Toyoharu Tanabe, diretor técnico do construtor japonês na F1, mostra-se satisfeito e, de certa forma, aliviado com o sucesso de ontem em Spielberg. Isto depois da Honda ter enfrentado anos de muitas desilusões no seu regresso ao campeonato com a McLaren.

A tecnologia V6 Turbo híbrida é muito difícil de dominar, mas agora a marca de Sakura parece ter encontrado finalmente a ‘luz ao fundo do túnel’, regressando às vitórias mais de uma década depois – não vencia na Fórmula 1 desde o Grande Prémio da Hungria de 2006.

“Graças aos esforços de todos na Honda F1 no Japão e no Reino Unido, que trabalharam sem parar no desenvolvimento da nossa Unidade de Potência, conseguimos finalmente concretizá-lo (o triunfo)”, começa por dizer Tanabe.

O diretor técnico da Honda F1 sublinha também o significado e o alcance do feito alcançado ontem por Verstappen: “Trata-se da nossa primeira vitória na era híbrida, a primeira desde a Hungria em 2006. Obrigado, é claro, a Max, pela sua pilotagem soberba e à Aston Martin Red Bull Racing por lhe ter fornecido um carro fantásitico”.

“Não devemos esquecer a grande contribuição da Scuderia Toro Rosso, que nos ajudou a encontrar o caminho certo no ano passado. A Honda não conseguiu isto sozinha e nós reconhecemos a contribuição dos nossos fornecedores. Regressamos a este desporto em 2015, mas hoje é como uma nova partida”, enfatiza Toyoharu Tanabe.

O homem forte da Honda na F1 permanece no entanto prudente quanto a êxitos futuros: “Devemos voltar ao trabalho o mais breve possível, já que temos sempre que reduzir a nossa diferença de performance face às equipas mais rápidas”.