Honda distinguida pela Kelley Blue Book

A Honda foi nomeada a marca mais premiada de 2019 pela Kelley Blue Book, nos Estados Unidos, pela sua reputação no que se refere à fiabilidade e valorização dos seus automóveis.

Para além do galardão, a marca japonesa também foi distinguida internacionalmente através de vários modelos este ano. A saber: o Accord, o Civic, o CR-V e o Odyssey.

Os quatro modelos completaram a lista dos dez mais premiados do ano passado, sendo que na Honda se encontram os seis modelos considerados ‘Best Buy da Kelley Blue Book’. Os modelos Clarity Plug-In Hybrid e Pilot também foram distinguidos.

Para determinar os modelos e marcas premiadas, os especialistas da Kelley Blue Book analisaram os vencedores de todos os programas de prémios da empresa, incluindo os prémios Best Buy, Best Resale Value, 5-Year Cost to Own Awards, Brand Image Award e prémios como o Best Family Cars. Para obter mais informação sobre os 10 modelos e marcas mais premiados pela Kelley Blue Book 2019 visite KBB.com.

