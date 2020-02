Apresentações/Novidades Novo Honda Jazz mais tecnológico e amigo do ambiente Por

A Honda acaba de lançar o seu novo Honda Jazz, que recebe novas soluções híbridas e elétricas e propõe também mais conectividade.

Com o lançamento da mais recentes geração do monovolume citadino, a marca japonesa quer estar na linha da frente dos modelos amigos do ambiente, e as tecnologias Full Hybrid e HEV vão nesse sentido.

A estética do Jazz foi completamente redesenhada e traduz o dinamismo do modelo, condizente com a renovação que foi operada na gama e o maior espaço a bordo, a par com uma tecnologia atual e a conectividade que agora se exige a um automóvel, seja ele de que segmento for.

Esta nova proposta, que será vendida exclusivamente na Europa com uma motorização híbrida avançada, com a denominação e:HEV. Adota dois motores elétricos compactos de elevada potência, um motor a gasolina DOHC i-VTEC de 1.5 litros, uma bateria de iões de lítio e uma inovadora transmissão de engrenagem fixa, tudo comandado por uma unidade de controlo de potência inteligente.

A potência total é de 109 CV/80 kW e as acelerações de zero até aos 100 km/h levam apenas 9,4 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 175 km/h, sendo que o nível de emissões CO2 se cifra em E102 g/km (em ciclo WLTP), com consumos anunciados de 4,5 l/100 km (em ciclo WLTP) no modelo base e 110 g/km (em ciclo WLTP) e 4,8 l/100 km (em ciclo WLTP) na variante Crosstar.

Na condução em modo elétrico EV: a bateria de iões de lítio fornece energia diretamente ao motor de propulsão elétrica. Já em modo híbrido o motor de combustão fornece energia ao motor-gerador elétrico, que por sua vez fornece energia ao motor de propulsão elétrica. Em modo convencional o motor a gasolina é ligado diretamente às rodas através de uma embraiagem de bloqueio (lock-up).

Na maioria das situações de condução urbana, a eficiência ideal é alcançada através de transições contínuas entre os modos EV Drive e Hybrid Drive. Na condução nas vias rápidas, é usado o modo Motor Drive, complementado por uma intensificação de potência “a pedido” com origem no motor de propulsão elétrica, permitindo acelerações rápidas.

Em modo híbrido, o excedente de potência do motor a gasolina também é usado para recarregar o conjunto de baterias através do gerador. O modo de condução elétrico também é acionado quando o carro está em desaceleração, recuperando a energia por meio da travagem regenerativa para recarregar a bateria.

A mudança entre os três modos de condução é impercetível para os ocupantes; os engenheiros de desenvolvimento do Jazz fizeram um esforço considerável para minimizar o atraso durante as transições. Os motores elétricos com tecnologia proprietária da Honda tiveram como eixo central no seu desenvolvimento a redução de peso e espaço e, ao mesmo tempo, maximizar a potência disponibilizada.

Em termos de conectividade, é oferecido um sistema sem fios, enquanto o ecrã tátil é intuitivo e foi concebido para minimizar os fatores de distração ao condutor. O tempo de operação dos comando mais regularmente usados foi reduzido em 58% em comparação com o modelo anterior, proporcionando uma experiência mais segura e ergonómica.

O interface do sistema é percorrido usando a forma de todos conhecida de um smartphone, com comandos deslizantes com o dedo para percorrer as várias páginas e listas. O ecrã pode ser configurado para atender a qualquer requisito de utilização, possuindo atalhos personalizáveis para as funções e fontes de áudio usadas com mais frequência.

Em termos de equipamento, o novo Jazz conta também com comando de voz para o novo sistema Honda Personal Assistant, que pela primeira vez está disponível e ativado com a frase “Ok Honda”, seguido da pergunta ou instrução. Uma animação abstrata de um rosto acompanha a resposta humanizada do sistema e reconhece visualmente que percebeu as interações e as interações.

Mas o novo modelo da Honda também se distingue pelas tecnologias ativas de segurança da marca, denominadas por Sensing. Um conjunto tecnológico que tem por base os mais recentes desenvolvimentos em termos de câmaras frontais de visualização alargada.

O sistema de travagem atenuante de colisões da Honda foi melhorado e também funciona durante a condução noturna para detetar peões e ciclistas, além de agora ter também capacidade de aplicar os travões para evitar uma colisão quando o carro se atravessa ou entra na trajetória de um veículo que se aproxima.

Pela primeira vez no Jazz, o sistema de controlo da velocidade de cruzeiro adaptativo e o sistema de assistência à manutenção na faixa de rodagem estão disponíveis de série. Isso também é o caso do sistema de atenuação de saída de faixa, que ajuda o condutor a não se desviar da estrada através de um alerta quando for detetado que o veículo pode estar a sair da sua faixa de rodagem (quando esta for detetada) ou a se aproximar da berma exterior da faixa ou de veículos em sentido contrário.

O sistema de informação de ângulos mortos, que inclui um monitor de trânsito lateral, também é também um equipamento de série no novo modelo da Honda, que dispõe igualmente de um limitador inteligente da velocidade, que reconhece a sinalização limitadora da velocidade e define o limite de velocidade.. O assistente automático de máximos dos faróis e o sistema de reconhecimento de sinalização de trânsito continuam a fazer parte do Honda SENSING no novo Jazz.

A segurança passiva é igualmente importante para a Honda, tanto quanto a segurança ativa e para ajudar a proteger os ocupantes em caso de acidente, o novo Jazz apresenta agora dez airbags, incluindo o novo airbag central dianteiro. Este inovador airbag central está integrado no centro do encosto do condutor e expande-se pelo lado em caso de colisão, protegendo assim, as cabeças dos ocupantes.