Homem tenta passar por ministro da Economia e familiar de Costa para procurar emprego

Um homem, de idade não revelada, tentou passar por ministro da Economia para se apresentar como familiar do primeiro-ministro, António Costa, em pelo menos três ocasiões, ao procurar emprego entre março de 2017 e julho de 2018, incluindo em entidades públicas.

De acordo com os indícios recolhidos e hoje divulgados pela Procuradoria Regional do Porto, o homem criou um falso currículo, no qual constavam endereços de correio eletrónico supostamente afetos ao ministro da Economia.

De seguida, o homem, “ou alguém a seu mando”, contactou por telefone vários decisores das entidades em que tentava obter emprego, fazendo-se passar pelo ministro da Economia e apresentando a esses decisores “o candidato a emprego como sendo um familiar do senhor primeiro-ministro, enviando-lhes em seguida o referido ‘curriculum’”.

Na ótica do Ministério Público de Matosinhos, o arguido, que está acusado por falsidade informática e burla qualificada na forma tentada, tentou ser contratado em empresas públicas e privadas e numa autarquia, sem que reunisse requisitos para o efeito, de forma a obter um enriquecimento de valor sempre superior a 5100 euros.

Nenhuma das entidades públicas terá respondido ao homem, com um presidente de Câmara – não identificado pelo Ministério Público – a denunciar o caso às autoridades. Chamado a “assinar o contrato e iniciar funções” numa empresa privada, “acabou por não comparecer”.