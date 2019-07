Motores Hélder Silva vence finalmente na montanha de Murça Por

Depois de ter dado a indicação de que podia vencer na sexta prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group no sábado, Hélder Silva confirmou isso hoje, ao ser o mais rápido na Rampa de Murça.

O piloto soube ‘domar’ o Juno CN 09 face a uma oposição protagonizada sobretudo por José Correia, no Osella PA2000 Evo2, que ficou a 8,354s do vencedor, num pódio absoluto que se completou com Luís Nunes, o melhor dos Turismo no Ford Fiesta ST R5 +.

É certo que desde que João Fonseca teve problemas no SilverCar as coisas ficaram mais fáceis para Hélder Silva, mas o piloto já há muito tinha ameaçado o seu primeiro êxito esta temporada, concretizado agora no evento que o CAMI Motorsport levou mais uma vez a efeito na rampa transmontana.

Para além do pódio absoluto, Luís Nunes convenceu em mais um duelo com Hugo Araújo da Divisão 2 dos Turismo, ainda que o piloto do Subaru ‘Bugzilla’ Impreza ficasse a apenas 63 milésimas, enquanto Joaquim Teixeira voltou a brilhar mais alto nos Turismos Divisão 3 correndo ‘em casa’.

Mais atrás Parcídio Summavielle foi melhor do que Ricardo Gomes nos Turismo Divisão 3, naquela que foi a segunda prova do piloto de Fafe aos comandos do Skoda Fabia R5, enquanto a jovem Gabriela Teixeira, de apenas 17 anos, voltou a somar um segundo lugar nos Turismos Divisão 3, uma ‘guerra’ de Seat Leon MK3. Também no modelo espanhol Pedro Marques impôs-se nos Turismo Divisão 1, onde bateu Alberto Pereira.

Flávio Saínhas confirmou aquilo que tinha mostrado no sábado no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, ao repetir o êxito do Caramulo, aos comandos do seu inconfundível Ford Escort MKI amarelo, batendo Fernando Salgueiro e Ricardo Loureiro nos Ford Escort MKII.

Já na Taça de Portugal de Montanha, Leonel Brás triunfou ao volante do Citroën AX Sport, ficando na frente dos Fiat Punto de João Diogo Santos e João Silva. José Pedro Figueiredo (Datsun 1200) ganhou em Murça na Taça de Portugal de Clássicos de Montanha, com Domingos Fernandes no 2.º lugar com o Autobianchi A112.