Motores Parcídio Summaville cada vez mas adaptado ao Skoda Por

Parcídio Summavielle tem sido um dos animadores do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. A participação nas duas provas mais recentes aos comandos de um Skoda Fabia R5 veio dar ‘nova vida’ ao seu envolvimento na competição.

Na recente Rampa de Murça o piloto de Fafe voltou a dar nas vistas na Divisão 1 Turismo, melhorando os seus tempos ao longo do fim de semana sendo mesmo o ‘alvo a abater’ na prova do CAMI Motorsport.

Depois de dominar a sua classe no primeiro dia, Parcídio Summavielle realizou o segundo tempo no começo de domingo mas terminaria na liderança da Divisão 1, com o tempo de 2m18,195s, garantindo o sexto lugar absoluto e quarto dos Tirismo.09,41 km/h, sempre na frente do Turismo 1, e 5º na classificação geral.

“A adaptação ao Skoda Fabia R 5 continua, é um carro fabuloso, e viu-se que fui melhorando sempre os meus tempos, por isso estou satisfeito.Foi uma prova importante, onde obtive pontos com vista ao campeonato, e agora há que pensar na próxima prova, que irá ter lugar na Rampa da Arrábida no início de Setembro”, referiu o piloto minhoto em jeito de balanço.