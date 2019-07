Motores Fernando Salgueiro soma mais um êxito em Murça Por

Fernando Salgueiro voltou a estar na luta pela vitória no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha. Na Rampa de Murça o piloto do Caramulo somou novo êxito na classe 6.

Desde o ‘warm-up’ de sábado do evento do CAMI Motorsport que o piloto do Ford Escort MKII mostrou ao que ia, sendo o mais rápido na classe e o 12º em termos absoluto.

Fernando Salgueiro continuou a melhorar o seu tempo na segunda subida de treinos, para na primeira de prova realizar o 11º registo absoluto e o melhor dos Clássicos 6, ao rodar em 2m33,904s.

O piloto do Caramulo Racing Team não fez o segundo ‘warm-up’, e na segunda subida de treinos fez uma espécie de ‘reconhecimento. Atacou na segunda subida de prova, mais lenta que a melhor da véspera, melhorando para 2,34,483s na derradeira. Isso correspondeu ao 18º tempo absoluto e triunfo nos Clássicos de Montanha 6.

“Foi uma prova que correu bem, sem problemas. Foi mais um duelo com o meu amigo e colega de equipa Ricardo Loureiro, na qual levei desta vez a melhor. Estou satisfeito, não cometi erros, foi uma importante pontuação com vista ao campeonato”, avaliou Fernando Salgueiro.

O piloto do Ford Escort MKII pensa agora no que resta da temporada, ainda que agora se guia uma pausa para descanso: “Agora vamos ter um intervalo de cinco semanas. Vamos para férias e em inícios de setembro estarei na partida da Rampa da Arrábida. Uma estreia, já que nunca lá corria. Mais um desafio”.