Motores Hélder Oliveira quarto em Portalegre e “ao nível dos melhores do Mundo” Por

Hélder Oliveira foi o melhor piloto português ao terminar na quarta posição a competição de automóveis a Baja Portalegre 500, e satisfeito por mostrar que consegue “andar ao nível dos melhores do Mundo”.

E de facto desde o começo desta que é a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nacional que o piloto de Barcelos e o seu experiente navegador, Paulo Fiúza, mostraram andamento para se baterem pelas posições cimeiras.

Foi visível no primeiro dia que, aos comandos do Mini All4Racing da alemã X-Raid, Hélder Oliveira podia discutir uma posição no pódio nesta que foi também a derradeira jornada da Taça do Mundo FIA de Todo-o-Terreno. E a confirmar isto mesmo está o facto de ter sido o segundo mais rápido a concluir o último setor cronometrado da manhã de sábado (192,5 km).

Depois o piloto minhoto repetiria o feito no último setor cronometrado (191,7 km), onde gastou apenas mais 32 segundos do piloto que o venceu. E isso deixou mais em evidência que, se não fosse uma penalização que lhe foi aplicada no primeiro dia, poderia ter ido mais longe do que a quarta posição final.

A estratégia para a segunda jornada só poderia ser uma: “Optámos por atacar. Depois da penalização de ontem que nos arrastou para o 18º não tínhamos nada a perder, por isso, a máxima foi atacar forte e ainda na parte da manhã subimos até quarto da geral”.

“Por essa altura, já estava tudo muito decidido em termos de classificação geral, mas optámos por continuar a andar forte para usufruir de todo o potencial do carro. Voltamos a ser rápidos no segundo setor do dia, mas furámos e ficámos em segundo no troço, o que também foi um ótimo resultado”, referiu também Hélder Oliveira,embora não tendo estado a competir esta temporada, regressou em força às competições.

Sobre este regresso o piloto de Barcelos sublinha: “A experiência foi ótima. O meu principal objetivo era andar na frente e usufruir deste Mini que é um carro espetacular. Saio daqui bastante satisfeito porque consegui provar que consigo andar ao nível dos melhores do mundo e isso é para mim um grande motivo de satisfação”.

“Fui sempre dos pilotos mais rápidos em pista. Conseguir concluir esta emblemática prova em quarto lugar e ser o primeiro português foi um ótimo resultado e, se não fossem os contratempos registados ontem, acho que podíamos ter lutado pelos lugares cimeiros do pódio”, acrescenta Hélder Oliveira.