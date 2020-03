Motores Estreia positiva de Hélder Oliveira nos SSV Por

Hélder Oliveira teve uma estreia bastante positiva a competir nos SSV na Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola, ao protagonizar uma grande recuperação da 31ª para a sexta posição.

Nesta que foi a segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno o piloto de Barcelos aceitou o desafio da SGS Car para alinhar aos comandos de um Can Am Maverick X3, e desde logo mostrou um grande andamento.

Hélder Oliveira conseguiu mesmo o quarto tempo na derradeira das três especiais cronometradas que compunham a prova do Automóvel Clube de Portugal. Isto apesar da corrida não lhe ter corrido bem no início, devido à quebra de uma correia do variador. Isso fez com que fosse último no prólogo.

Mas os dissabores não demoveram o piloto minhoto da sua intenção de sair do Alto Alentejo com um bom resultado, e encetou uma recuperação incrível que lhe permitiu terminar entre os seis primeiros.

Hélder não escondeu a sua satisfação no final do evento: “Gostei bastante de conduzir um Can-Am porque são máquinas muito interessantes e extremamente competitivas. É verdade que tenho uma predisposição para os carros maiores, mas diverti-me bastante com esta nova experiência”.

“Depois do contratempo que tivemos no prólogo, o que nos obrigou a partir em último para o setor seletivo seguinte, consegui recuperar bem e cheguei até a ser quarto no troço. A condução destes carros é de facto muito diferente daquilo que estou habituado a fazer, mas adaptei-me bem e à medida que os quilómetros iam passando ia fazendo uma prova cada vez mais rápida”, considerou também o piloto de Barcelos.

A rematar Hélder Oliveira elogiou o evento montado pelo ACP: “Esta prova é muito bem-vinda até porque apresentou uma grande variedade de pisos o que é muito interessante. Gostei muito da experiência e tenho vontade de repetir”.