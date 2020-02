Motociclismo Hard Enduro Series prossegue em Valongo Por

O Portugal Hard Enduro Series 2020 prossegue no próximo fim de semana em Valongo, para a disputa da terceira jornada da competição.

Para este evento há cerca de duas centenas de inscritos, mostrando a validade desta vertente do motociclismo, numa prova que promete novidades, pois para além de contar com um novo traçado também terá um formato diferente do habitual, pois todos os participantes irão cumprir duas mangas – a primeira, ainda durante a manhã terá a duração de uma hora. Já no período da tarde e durante duas horas, os pilotos irão enfrentar o traçado no sentido inverso.

Segundo Paulo Moreira, da organização (Melícias Team), pretendeu-se fazer diferente para aumentar a emoção: “A ideia é inovarmos, criarmos interesse para pilotos e público, preservando sempre a boa competição. Desta vez vamos ter duas mangas, que irão ser somadas no fim. Pensamos que irá ser do agrado de todos e que vamos ter mais uma grande jornada”.

Com a partida da primeira manga agendada para as 10h00, a prova irá contar com o centro nevrálgico e traçado junto ao Continente de Valongo. O público terá várias zonas de interesse com especial destaque para as famosas trialeiras dos Pneus e Varanda do Papagaio.

Depois de dois vencedores diferentes em duas jornadas realizadas, estão criadas as condições para ter uma grande competição. O espanhol vencedor da Extreme XL Lagares e também da última jornada já confirmou a sua presença. Mário Roman destaca este troféu como um importante treino para as provas internacionais que se avizinham.