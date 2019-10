Motociclismo Primeira edição do Parte Manetes Extreme foi um sucesso Por

A quinta etapa do Portugal Hard Enduro Series (PHES) visitou Bairradas, localidade do concelho de Rio Maior, para uma prova organizada pelo Team Parte Manetes em parceria com o Melícias Team.

Não obstante as condições meteorológicas bastante adversas a prova saldou-se por um enorme sucesso, confirmando a boa adesão de participantes nesta vertente mais radical do enduro.

A competição esteve bastante animada ao longo de todo o dia. No prólogo matinal, delineado nas imediações do paddock e parque fechado, os pilotos tiveram o primeiro contato com o piso ribatejano, que se encontrava particularmente escorregadio. A vitória no mesmo viria a sorrir a Paulo ‘Ni’ Esteves (Pro), tendo ficado o espanhol Carlos Ordoñez (Pro) em segundo e Ricardo Damil (Pro) em terceiro da geral.

Paulo Esteves viria a dominar as três voltas da corrida principal, vencendo desta forma a classe Pro, no entanto o espanhol Joaquin Paz – segundo na linha de meta tinha um menor diferencial na altura da partida, vencendo a geral e a classe Expert. Nas 2T e 4T estrearam-se a vencer José ‘Rossas’ Ferreira e Ricardo Parente respetivamente, continuando invicto José Ferreira na classe de Veteranos – cinco vitórias consecutivas.

Destaque para a presença como entusiastas, dos ‘freestyler´s’ nacionais Humberto Ribeiro e Ricardo Domingos, bem como do multi-campeão de BTT Emanuel Pombo, desta vez entre os pilotos em competição.

Com muito público presente ao longo das várias zonas espetáculos preparadas pela organização, a etapa veio a revelar-se uma enorme e agradável surpresa. O PHES 2019 prossegue já no próximo dia 10 de novembro na cidade de Paredes.