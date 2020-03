Motociclismo Mário Roman domina Extreme Enduro de Valongo Por

Mário Roman foi o grande vencedor do Extreme Valongo, a terceira prova do Borilli Portugal Hard Enduro Series 2020.

Entre os mais de centena e meia de participantes nesta ronda da competição organizada pelo Melícias Team estiveram dois ‘mundialistas’ espanhóis – Mário Roman e Alfredo Gomes – para além dos habituais portugueses, Diogo Vieira, Luís Solva, Joel Vieira e Ni Esteves.

E seriam os pilotos do país vizinho a dominaram a categoria Pro num domingo de muita chuva. Alfredo Gomez levou a melhor na manga da manhã com a duração de uma hora. Já Mário Roman ganhou a segunda manga bem como a geral, pela segunda vez consecutiva este ano. O lugar mais baixo do pódio foi ocupado pelo melhor português, Diogo Vieira.

Na Expert Joaquín Paz conseguiu uma vitória ‘sofrida’, diante dos rápidos Tiago Oliveira e Tiago Sousa respetivamente

Nas 2 Tempos Pedro Moreira levou a melhor, deixando atrás de si Sérgio Ferreira e Nuno Moreira, nas segunda e terceira posições.

Já na animada classe 4 Tempos registou-se a segunda vitória consecutiva para Filipe Silva. André Neto ‘carimbou’ o segundo lugar e Sérgio Silva segura a liderança da classe, com o terceiro lugar em Valongo.

José Ferreira volta às vitórias na categoria de Veteranos. O líder da classe deixou atrás de si César Vieira na segunda posição, tendo o espanhol Mario San Martín Carrillo fechado o pódio.

Após três rondas disputadas em solo português, a competição segue agora para Espanha. A A Rua Extreme decorrerá já no próximo dia 5 de abril na vizinha Galiza.