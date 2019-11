Sporting de Braga denuncia assaltos a autocarros de adeptos

O Sporting de Braga denunciou hoje que foram assaltados os autocarros que transportaram os seus adeptos ao Porto, na quinta-feira, para assistirem ao jogo com o Boavista, da nona jornada da I Liga de futebol.

“O Sporting de Braga lamenta e denuncia publicamente os furtos ontem [quinta-feira] verificados aos autocarros que transportaram os seus adeptos até ao Estádio do Bessa e que foram assaltados durante o jogo com o Boavista, não obstante o seu parqueamento em zona delimitada para o efeito pelas forças de segurança e que deveria ter vigilância permanente”, pode ler-se num comunicado.

O clube liderado por António Salvador, que perdeu com os ‘axadrezados’ por 2-0, considera que, “por se tratar de uma falha flagrante, exigiu que as ocorrências ficassem registadas nos relatórios da Polícia de Segurança Pública e da Liga de clubes, esperando-se que as medidas a tomar sejam garantia de que tal episódio não se verifique novamente”.

Os minhotos revelam que providenciaram “imediatamente todo o apoio aos adeptos lesados, através dos seus responsáveis que faziam o acompanhamento dos mesmos, tendo também denunciando o caso à organização do jogo e aos responsáveis pelo dispositivo de segurança”, reforçando que “vai continuar a prestar o auxílio que seja necessário para que os adeptos possam defender os seus direitos e recuperem os danos sofridos” .