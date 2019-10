Motores Guerrieri vence primeira corrida do WTCR em Suzuka e Tiago Monteiro no pódio Por

Esteban Guerrieri venceu a primeira corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Suzuka, hoje realizada no traçado japonês.

O argentino da ALL-INKL Munnich Motorsport partiu da ‘pole-position’, depois de Tiago Monteiro ter sido penalizado com a perda de três lugar na grelha de partida por condução demasiado lenta em períodos da qualificação.

O piloto português da KCMG acabaria assim por largar do quarto posto, enquanto Guerrieri se fez valer da ‘pole’ inesperada para no arranque assumir o comando, seguido por Niels Langveld, que foi promovido a segundo no ‘grid’ depois de uma penalização ter feito Nestor Girolami descer de terceiro para último na grelha.

Esteban Guerrieri nunca teve um minuto de descanso com o Audi RS3 de Langveld sempre ‘colado’ na traseira do seu Honda Civic, mas acabaria por se impor e, com isso, recuperar o comando do Campeonato do Mundo.

Já Tiago Monteiro logrou fazer um bom arranque e chegar ao terceiro posto, beneficiando ainda de um furo sofrido por Frederic Vervisch, ainda que o português tenha sido muito pressionado por Thed Bjorn durante grande parte da corrida, sendo que o sueco foi o melhor representante da Link & Co, que perderia o ‘concurso’ de Andy Priaulx depois do britânico se despistar na sequência de um toque do Hyundai de Nicky Catsbug.

Já Norbert Michelisz e Yvan Muller, rivais de Esteban Guerrieri na corrida ao título, ressentiram-se do facto de terem partido muito atrás na grelha, com o húngaro da Hyundai a terminar em 11º e francês da Lynk & Co a limitar os danos ao conseguir recuperar várias posições depois do acidente sofrido na qualificação e a cortar meta no 13º posto.

Classificação

Corrida 1

1º Esteban Guerrieri (Honda) 26 voltas

2º Niels Langveld (Audi) + 0,460s

3º Tiago Monteiro (Honda) + 1,602s

4º Thed Bjork (Lynk & Co) + 1,991s

5º Johan Kristofferson (Volkswagen) + 2,400s

6º Jean-Karl Vernay (Audi) + 3,699s

7º Gabriele Tarquini (Hyundai) + 5,208s

8º Kevin Ceccon (Alfa Romeo) + 5,842s

9º Ma Quing Hua (Alfa Romeo) + 8,091s

10º Robert Huff (Volkswagen) + 8,566s