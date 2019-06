Motores GT4 em Vila Real ainda não é para este ano Por

A Race Ready planeava levar os carros da categoria GT4 ao Circuito de Vila Real, mas tal não acontecerá este ano.

Embora tivesse previsto organizar a Taça Internacional da cidade durante o fim de semana ‘português’ da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), a estrutura liderada por Diogo Ferrão acabou por cancelar a prova por “não estarem reunidas as condições mínimas para a sua realização”.

O evento tinha a intenção de evocar as provas de GT e carros de sport das décadas de 1960 e 1970 no traçado transmontano a 6 e 7 de julho, com a Race Ready e a Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real (APCIVR) a trabalharem nesse sentido, mas acabou também por não se verificar a adesão prevista.

“Esta é uma decisão que ninguém quer tomar, mas que por vezes é preciso tomar. Na Race Ready estamos habituados a ter grelhas de partida numerosas e de qualidade, sendo esta uma das condições que exigimos para organizar as nossas competições”, explica Diogo Ferrão.

O homem forte da Race Ready acrescenta: “Sabíamos que seria uma prova complicada para encontrar inscritos, dadas as suas características únicas, mas estávamos confiantes que teríamos interesse internacional. Desta feita, não nos foi possível alcançar o número de concorrentes que ambicionamos e não nos restava outra solução senão cancelar o nosso evento. Quero agradecer a Vila Real todo o apoio que nos foi proporcionado e esperamos colaborar num futuro próximo”.

O cancelamento da Taça Internacional da Cidade 2019 não tem qualquer impacto na temporada de estreia das GT4 South European Series, dado não fazer parte da competição. Depois da ronda de Jarama, já no próximo fim-de-semana, o calendário das GT4 South European Series visitará, como previsto originalmente, o Circuit de Barcelona – Catalunya, o Autódromo Internacional do Algarve e o Autódromo Fernando Pires da Silva.