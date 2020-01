Nas Notícias Governo volta a chamar sindicatos para negociar aumentos salariais Por

O Governo convocou as estruturas sindicais da administração pública para voltar a negociar a proposta de os aumentos salariais para este ano, de 0,3%, anunciou hoje a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

“Estamos neste momento a convocar os sindicatos para uma nova ronda negocial cujo primeiro ponto dessa negociação é exatamente aumentos salariais”, afirmou Alexandra Leitão, no parlamento, em resposta à deputada do PSD, Carla Barros, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Segundo a ministra, a reunião com os sindicatos “vai realizar-se em breve e aí, em primeira mão” o Governo dirá aos sindicatos “o que é que vai ser acrescentado aos 0,3%”.

Alexandra Leitão sublinhou que o Governo sempre disse que “tudo faria” para valorizar os funcionários públicos “desde que não se pusessem em causa as contas públicas”.

“Os aumentos salariais de 0,3% não me envergonham porque representam uma retoma, uma valorização geral que não existia desde 2009”, afirmou ainda a governante.

Já a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, considerou que a proposta de 0,3% “não é aceitável”.