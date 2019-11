Governo quer bancos angolanos com videovigilância ligada ao Ministério do Interior

O secretário de Estado do Interior para o Asseguramento Técnico mostrou hoje preocupação com os assaltos violentos ocorridos à saída de bancos em Luanda, recomendando às instituições que instalem sistemas de videovigilância ligados ao Ministério do Interior (Minint).

Num encontro com responsáveis das instituições bancárias e empresas privadas de segurança, Salvador Rodrigues considerou que o Minint precisa de estar “mais próximo” e defendeu, segundo uma nota à comunicação social, que as agências bancárias devem instalar um sistema de CCTV que será conectado ao ministério.

O secretário de Estado do Interior admitiu que é responsabilidade dos órgãos do ministério garantir a segurança de pessoas e bens, mas acrescentou que os bancos e as empresas privadas devem assegurar-se de que os clientes realizem as operações com segurança, aconselhando-os a recorrer às forças policiais para levantar somas avultadas de valores.

Salvador Rodrigues adiantou ainda que o Minint tem estado a trabalhar na legislação, “no sentido de aferir os requisitos que as empresas de segurança devem obedecer” para desenvolver as suas atividades e assegurou que o governo vai “tomar medidas que se impõem, de modo a desencorajar a prática de assaltos à saída dos bancos e não só”.

Por outro lado, referiu que as empresas de segurança e os bancos devem ser rigorosos no processo de admissão do seu pessoal.

O governante alertou ainda para que não permitam que, no interior das dependências bancárias, permaneçam cidadãos sem atendimento por longo período de tempo, “pois, estes podem ser àqueles que se colocam a observar os movimentos” de quem entra e sai, para “fins inconfessos”.