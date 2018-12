Governo da Guatemala pede investigação “clara” à morte de duas crianças nos EUA

O governo da Guatemala pediu hoje uma investigação “clara” sobre a morte de um segundo menor guatemalteco em menos de um mês sob custódia das autoridades de fronteira dos Estados Unidos.

Uma criança de oito anos da Guatemala morreu hoje sob custódia do governo dos Estados Unidos, sendo esta a segunda morte de uma criança migrante, nas mesmas condições de guarda, no espaço de um mês.

O rapaz morreu pouco depois das 00:00, na noite de Natal, disseram à Associated Press as autoridades de vigilância de fronteiras norte-americanas, a Customs and Border Protection (CBP).

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guatemala disse que agentes da vigilância da fronteira “informaram do lamentável falecimento de um menor de origem guatemalteca”, de oito anos, em Alamogordo, Novo México.

A causa da morte “está em investigação”, diz-se no comunicado, no qual se diz também que o governo já pediu uma resposta acerca da morte a 08 de dezembro da menor Jakelin Caal Maquín, que morreu em circunstâncias idênticas à do menor de hoje, 48 horas após ter sido detida com o pai na fronteira com os Estados Unidos.

A CBP disse que a criança que hoje morreu mostrou “sinais potenciais de doença” na segunda-feira e foi levada, juntamente com o pai, a um hospital em Alamogordo, no Estado do Novo México, onde lhe foi diagnosticada uma gripe e febre, sendo-lhe receitado amoxicilina e ibuprofeno.

O menino voltou ao hospital à noite com náuseas e vómitos e morreu quatro horas depois, acrescentou a CBP.

O corpo da menina de sete anos que morreu a 08 de dezembro foi devolvido à remota aldeia da sua família na segunda-feira.