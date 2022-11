Nas Notícias Google Maps adapta informação a pessoas com mobilidade condicionada Por

Google destaca informação sobre acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no Google Maps.

O Google Maps acaba de anunciar uma nova funcionalidade para Android e iOS chamado de Locais Acessíveis que quando ativado irá mostrar de forma destacada informações sobre acessibilidade a pessoas em cadeiras de rodas e informação sobre a existência de escadas.

Uma vez ativado, o utilizador poderá pesquisar um determinado local no Google Maps, como um restaurante, loja ou um hotel e, se tiver uma entrada acessível para cadeira de rodas, verá um ícone de cadeira de rodas na página desse mesmo local, juntamente com informações sobre se o local tem assentos, casas de banho ou estacionamento acessíveis.

Caso seja confirmado que determinado local não possui uma entrada acessível iremos mostrar também essa informação no Maps.

Esta funcionalidade foi desenvolvida para ajudar os mais de 130 milhões de utilizadores, a nível global, que se deslocam em cadeiras de rodas, os 15% da população global que têm dificuldades em subir escadas e, por exemplo, também as pessoas com um carrinho de bebé.

Hoje, o Google Maps disponibiliza informações sobre acessibilidade em cadeiras de rodas em mais de 40 milhões de locais em todo o mundo.

Este recurso foi criado com o apoio e com os esforços de mais de 120 milhões de Local Guides, a maior comunidade do Google Maps, e proprietários de empresas em todo o mundo que contribuíram com mais de mil milhões de atualizações sobre acessibilidade para cadeiras de rodas para o Google Maps.

Poderá conhecer a imagem desta funcionalidade ou aceder ao blog para saber mais sobre todas as atualizações referente ao Google Maps que irão ajudar a tirar maior partido das suas viagens.