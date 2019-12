Motores Goodyear fornecedor exclusivo de pneus em LMP2 no WEC e no ELMS Por

A Goodyear irá fornecer em exclusivo pneus para a categoria LMP2 no Campeonato do Mundo de Resistência e no European Le Mans Series a partir do próximo ano.

O fabricante norte-americano assinou uma parceria com o ACO – promotor de ambas as competições – para abastecer a segunda classe de protótipos, acabando assim com a concorrência que a opõe atualmente à Michelin e à Dunlop na categoria.

No mês passado o WEC tinha anunciado a Michelin como fornecedor exclusivo da futura categoria Le Mans Hypercar. Agora é a ‘resposta’ da Goodyear conseguindo o mesmo em LMP2. O que significará que a partir das 6 Horas de Silverstone de 2020 todos os Oreca, Aurus ou Dallara serão equipados com as borrachas norte-americanas.

Esta novidade insere-se numa política de expansão das atividades da Goodyear na Europa, que também implicou uma presença no famoso Campeonato Britânico de Carros de Turismo (BTCC), sendo que no European Le Mans Series poderá também vir a fornecedor pneus às equipas da categoria GTE.

“A Goodyear tem uma história notável no desporto automóvel. Para além do nosso imbatível recorde na Fórmula 1, com 368 vitórias, temos 14 triunfos absolutos nas 24 Horas de Le Mans. A nossa parceria permite-nos mostrar a nossa tecnologia, durabilidade e performance na mais famosa corrida de resistência do mundo. Estamos orgulhosos por termos escolhido este desafio, assinalou Mike Rytokoski, responsável de marketing do fabricante norte-americano.