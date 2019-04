Golo de Aguero mantém o Manchester City na liderança da Premier League

O Manchester City manteve hoje a liderança da Liga inglesa de futebol ao vencer no terreno do Burnley, por 1-0, com um golo de Sergio Aguero, na 36.ª jornada.

O avançado argentino, melhor marcador da história dos ‘citizens’, decidiu a partida aos 63 minutos, num jogo em que o português Bernardo Silva foi titular na formação do espanhol Pep Guardiola.

A 12.ª vitória seguida na ‘Premier League’ mantém o Manchester City no topo da tabela, com um ponto de vantagem sobre o Liverpool, que na sexta-feira, no arranque da ronda, goleou o já despromovido Huddersfield, por 5-0.

Por seu lado, o Burnley segue no 15.º posto, mas já com a permanência assegurada.

No primeiro jogo do dia, o Leicester impôs a terceira derrota consecutiva ao Arsenal na competição, por 3-0, com os ‘gunners’ a poderem atrasar-se na luta pela qualificação para a Liga dos Campeões.

O belga Youri Tielemans (59) e Jamie Vardy (86 e 90+5) – o segundo golo do avançado inglês ocorreu a passe do português Ricardo Pereira – marcaram num encontro em que o Arsenal jogou desde os 36 minutos em inferioridade numérica, após a expulsão de Ainsley Maitland-Niles.

O Arsenal mantém-se provisoriamente no quinto lugar, a quatro pontos do Tottenham, terceiro, e a um do Chelsea (menos um jogo), quarto e que ocupa a última vaga de acesso à ‘Champions’. O Manchester United, também com um jogo a menos, está a dois pontos do Arsenal.

O Leicester subiu ao oitavo lugar, com 51 pontos, a três pontos do Woverhampton, de Nuno Espírito Santo, que está no sétimo posto, que poderá dar acesso à Liga Europa.

Ainda hoje, Manchester United e Chelsea fecham a ronda, em Old Trafford.