Desporto Chelsea é o novo campeão europeu Por

O Chelsea é o novo campeão europeu, depois de vencer o Manchester City, neste sábado, por 1-0, na final da Liga dos Campeões, que se realizou no Estádio do Dragão, na cidade do Porto.

Com as bancadas preenchidas por dezenas de milhares de adeptos de ambas as equipas britânicas, mas não só, o embate foi muito disputado e com ocasiões de golo de parte a parte.

Mas o único remate certeiro da partida aconteceu ainda no primeiro tempo. Kai Havertz, aos 43 minutos, atirou a contar para o fundo das redes do brasileiro Ederson e deixou em delírio os apoiantes dos ‘blues’, resolvendo o encontro.

Liderados pelo alemão Thomas Thuchel, que só chegou em janeiro a Stamford Bridge, os londrinos repetem o título europeu, feito que já tinham alcançado na época 2011/12.

Na altura, os ‘blues’ venceram a prova quando eram comandados pelo italiano Roberto Di Matteo, que tinha rendido André-Villas Boas a meio da época.