Desporto Wolverhampton terá equipamento com as cores de Portugal Por

A equipa mais portuguesa de Inglaterra vai usar as cores portuguesas no terceiro equipamento. Veja o vídeo.

O Wolverhampton apresentou o terceiro equipamento para a nova temporada que tem como grande destaque as cores lusitanas.

Num clube com forte presença de jogadores portugueses mas também na equipa técnica, o Wolves opta por um equipamento encarnado com traços verdes, afinal as cores da bandeira do país de Camões.

Na apresentação do novo equipamento, o emblema recorreu a modelos bem conhecidos dos relvados nacionais como João Moutinho, Diogo J, Fábio Silva, Vitinha, Marça, Boly e Rui Patrício.

À chamada também não faltaram Raúl Jiménez, Adáma Traoré e o capitão do Wolves.