Golfista Melo Gouveia sobe a 25.º no Alfred Dunhill Links Championship

O português Ricardo Melo Gouveia ascendeu hoje à 25.ª posição do Alfred Dunhill Links Championship em golfe, ao concluir o terceiro dia com um agregado de 204 pancadas, 12 abaixo do par do campo.

Depois de ter fechado a primeira volta na 79.ª posição e a segunda no 42.º, Melo Gouveia continua a subir na classificação e completou esta terceira ronda do torneio pontuável para o European Tour com 67 pancadas, cinco abaixo do par, registando um ‘eagle’ (duas pancadas abaixo do par), quatro ‘birdies’ (uma abaixo) e um ‘bogey’ (uma acima).

O Alfred Dunhill Links Championship, que decorre até domingo, é liderado pelo inglês Matthew Southgate e pelo francês Victor Perez, ambos com um agregado de 196 pancadas, 20 abaixo do par.