Golfista Filipe Lima cai para 35.º no Open de Provença

O português José-Filipe Lima baixou hoje ao grupo dos golfistas classificados no 35.º lugar do Open de Provença, em França, ao concluir a terceira volta com 73 pancadas, uma acima do par do campo.

Filipe Lima, que no arranque da prova esteve integrado no grupo dos nonos classificados, voltou a descer várias posições, depois de na sexta-feira ter terminado a segunda volta no grupo dos 16.º classificados.

O golfista luso completou hoje o percurso de Pont Royal com 73 pancadas, ao somar quatro ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e três ‘bogeys’ (uma acima) e um duplo-‘bogey’.

O Open de Provença, que decorre até domingo, é liderado por um trio formado pelo francês Antoine Rozner, o canadiano Aaron Cockeril e pelo holandês Lars van Meijel, todos com 205 pancadas, 11 abaixo do par do campo.

O torneio contou ainda com a participação dos portugueses Ricardo Santos e Tomás Santos Silva, que falharam o ‘cut’.