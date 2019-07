Golfista José-Filipe Lima termina em segundo lugar torneio ‘challenger’ na Áustria

O português José-Filipe Lima terminou hoje na segunda posição, empatado com o escocês Ewen Ferguson, o Euram Bank Open, prova do circuito Challenge, disputada em Ramsau, na Áustria.

Lima e Ferguson, que arrecadaram um prémio de 16.650 euros, concluíram o torneio com um agregado de 266 (14 abaixo do par), mais quatro do que o vencedor, o escocês Calum Hill.

Hoje, o golfista português, que subiu quatro posições na geral, repetiu as 65 pancadas da volta de sábado, com cinco ‘birdies’ (uma abaixo).

Miguel Gaspar desceu três lugares, para o grupo dos classificados na posição 56, concluído com um agregado de 280 pancadas, depois de hoje ter marcado 71 ‘shots’.